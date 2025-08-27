1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii? Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1896 Wiktorii ze znakiem M "Zasłonięta głowa" wynosi 320 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1896 "Zasłonięta głowa" z literami M? Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1896 z literami M "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.