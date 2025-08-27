flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC218,946

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1896
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:320 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (22)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1896 "Zasłonięta głowa" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23585 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1175 USD. Licytacja odbyła się 25 września 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU58 NGC
Cena
415 $
Cena w walucie aukcji 320 GBP
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
600 $
Cena w walucie aukcji 600 USD
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 27 czerwca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 czerwca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 4 marca 2021
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 4 marca 2021
SprzedawcaHeritage
Data4 marca 2021
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Baldwin's of St. James's - 23 lipca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data23 lipca 2020
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 marca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 marca 2020
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji V. GADOURY - 16 listopada 2018
SprzedawcaV. GADOURY
Data16 listopada 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji DNW - 20 września 2018
SprzedawcaDNW
Data20 września 2018
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji DNW - 14 czerwca 2018
SprzedawcaDNW
Data14 czerwca 2018
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 września 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 września 2017
StanAU
Cena
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji DNW - 15 września 2017
SprzedawcaDNW
Data15 września 2017
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 27 sierpnia 2015
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 27 sierpnia 2015
SprzedawcaHeritage
Data27 sierpnia 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 13 listopada 2014
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 13 listopada 2014
SprzedawcaHeritage
Data13 listopada 2014
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Baldwin's of St. James's - 24 czerwca 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data24 czerwca 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Chaponnière - 7 grudnia 2013
SprzedawcaChaponnière
Data7 grudnia 2013
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Soler y Llach - 20 kwietnia 2010
SprzedawcaSoler y Llach
Data20 kwietnia 2010
StanVF
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1896 Wiktorii ze znakiem M "Zasłonięta głowa" wynosi 320 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1896 "Zasłonięta głowa" z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1896 z literami M "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1896 i znakiem M "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1896 M "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1896 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1/2 suwerenaAukcje numizmatyczne