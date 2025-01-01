flag
Okres:1837-1936

Monety Australii 1871 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1871 S WW WW Herb
Średnia cena760 $
Sprzedaży
2224
Awers
Rewers
1 suweren 1871 S WW WW Św. Jerzy
Średnia cena620 $
Sprzedaży
282
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1871 S Herb
Średnia cena850 $
Sprzedaży
030
