AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1871 S "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1871 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1871 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC180,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1871
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:850 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1871 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (30)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1871 "Herb" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32132 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 8700 USD. Licytacja odbyła się 9 stycznia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
648 $
Cena w walucie aukcji 500 GBP
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Tennants Auctioneers - 20 listopada 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data20 listopada 2024
StanVF
Cena
292 $
Cena w walucie aukcji 230 GBP
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Stack's - 31 października 2024
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanVF35 PCGS
Cena
******
******
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
******
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Sedwick - 9 maja 2024
SprzedawcaSedwick
Data9 maja 2024
StanXF
Cena
******
******
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
******
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Heritage - 16 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data16 lutego 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
******
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Heritage - 9 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
******
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji SINCONA - 27 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data27 października 2022
StanVF
Cena
******
******
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 26 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 września 2021
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanVF
Cena
******
******
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 27 grudnia 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 grudnia 2020
StanXF45 PCGS
Cena
******
******
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 26 stycznia 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 stycznia 2020
StanVF
Cena
******
******
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Heritage - 29 grudnia 2019
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Heritage - 29 grudnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data29 grudnia 2019
StanAU53 NGC
Cena
******
******
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Heritage - 26 grudnia 2019
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Heritage - 26 grudnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data26 grudnia 2019
StanXF40 NGC
Cena
******
******
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Sedwick - 3 maja 2019
SprzedawcaSedwick
Data3 maja 2019
StanXF
Cena
******
******
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji DNW - 25 kwietnia 2019
SprzedawcaDNW
Data25 kwietnia 2019
StanF
Cena
******
******
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji SINCONA - 24 października 2018
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2018
StanVF
Cena
******
******
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2017
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2017
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2017
StanAU53 NGC
Cena
******
******
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji DNW - 18 września 2015
SprzedawcaDNW
Data18 września 2015
StanVF
Cena
******
******
Australia 1/2 suwerena 1871 S "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 29 września 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data29 września 2014
StanXF45 PCGS
Cena
******
******

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1871 S "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1871 Wiktorii ze znakiem S "Herb" wynosi 850 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1871 "Herb" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1871 z literami S "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1871 i znakiem S "Herb"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1871 S "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

