flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,814,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1871
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:620 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (80)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1871 "Św. Jerzy" ze znakiem S WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 252 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 22 000 GBP. Licytacja odbyła się 8 maja 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
930 $
Cena w walucie aukcji 930 USD
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 14 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data14 listopada 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
660 $
Cena w walucie aukcji 660 USD
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Auction World - 28 stycznia 2024
SprzedawcaAuction World
Data28 stycznia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 19 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 31 października 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data31 października 2023
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Stack's - 20 października 2023
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Stack's - 20 października 2023
SprzedawcaStack's
Data20 października 2023
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 31 stycznia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data31 stycznia 2023
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 5 września 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data5 września 2021
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Stack's - 22 czerwca 2021
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Stack's - 22 czerwca 2021
SprzedawcaStack's
Data22 czerwca 2021
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 6 grudnia 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data6 grudnia 2020
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 1 października 2020
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 1 października 2020
SprzedawcaHeritage
Data1 października 2020
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 13 września 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 września 2020
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 6 września 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data6 września 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 30 sierpnia 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data30 sierpnia 2020
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 16 sierpnia 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 sierpnia 2020
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Baldwin's of St. James's - 23 lipca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data23 lipca 2020
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 września 2025
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data16 września 2025
StanVF
Do aukcji
Australia 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji NOONANS - 24 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data24 września 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1871 Wiktorii ze znakiem S WW WW "Św. Jerzy" wynosi 620 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1871 "Św. Jerzy" z literami S WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1871 z literami S WW WW "Św. Jerzy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1871 i znakiem S WW WW "Św. Jerzy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1871 S WW WW "Św. Jerzy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1871 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne