1 suweren 1871 S WW WW "Herb" (Australia, Wiktoria)
Zdjęcie: H.D. Rauch
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga7,9881 g
- Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
- Średnica21,5 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC2,814,000
Opis
- KrajAustralia
- OkresWiktoria
- Nominał1 suweren
- Rok1871
- WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
- MennicaSydney
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1871 "Herb" ze znakiem S WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 463 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 1600 GBP. Licytacja odbyła się 4 czerwca 2016.
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1871 S WW WW "Herb" z okresu Wiktorii?
Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1871 Wiktorii ze znakiem S WW WW "Herb" wynosi 760 USD dla emisji obiegowej oraz 480 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1871 "Herb" z literami S WW WW?
Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1871 z literami S WW WW "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1871 i znakiem S WW WW "Herb"?
Aby sprzedać 1 suweren 1871 S WW WW "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.