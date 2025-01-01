flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1884 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1884 M WW WW Herb
Średnia cena850 $
Sprzedaży
1247
Awers
Rewers
1 suweren 1884 S WW WW Herb
Średnia cena930 $
Sprzedaży
2151
Awers
Rewers
1 suweren 1884 S WW WW Św. Jerzy
Średnia cena530 $
Sprzedaży
0109
Awers
Rewers
1 suweren 1884 M WW WW Św. Jerzy
Średnia cena600 $
Sprzedaży
2238
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1884 M Herb
Średnia cena2900 $
Sprzedaży
024
