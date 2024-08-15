flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1884 M "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1884 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1884 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC48,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1884
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1884 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (24)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1884 "Herb" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 33090 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 10 200 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Soler y Llach - 16 maja 2025
SprzedawcaSoler y Llach
Data16 maja 2025
StanVF
Cena
364 $
Cena w walucie aukcji 325 EUR
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU53 NGC
Cena
778 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Stack's - 21 sierpnia 2024
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Stack's - 21 sierpnia 2024
SprzedawcaStack's
Data21 sierpnia 2024
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji NOONANS - 8 czerwca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data8 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 30 sierpnia 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data30 sierpnia 2020
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji SINCONA - 24 października 2018
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji DNW - 20 września 2018
SprzedawcaDNW
Data20 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji DNW - 14 czerwca 2018
SprzedawcaDNW
Data14 czerwca 2018
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 maja 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 maja 2017
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 30 listopada 2016
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data30 listopada 2016
StanAU
Cena
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Heritage - 22 września 2015
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Heritage - 22 września 2015
SprzedawcaHeritage
Data22 września 2015
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji CNG - 12 sierpnia 2015
SprzedawcaCNG
Data12 sierpnia 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Heritage - 30 lipca 2015
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Heritage - 30 lipca 2015
SprzedawcaHeritage
Data30 lipca 2015
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Heritage - 3 stycznia 2012
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Heritage - 3 stycznia 2012
SprzedawcaHeritage
Data3 stycznia 2012
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Heritage - 2 czerwca 2008
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Heritage - 2 czerwca 2008
SprzedawcaHeritage
Data2 czerwca 2008
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Heritage - 2 czerwca 2008
Australia 1/2 suwerena 1884 M "Herb" na aukcji Heritage - 2 czerwca 2008
SprzedawcaHeritage
Data2 czerwca 2008
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1884 M "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1884 Wiktorii ze znakiem M "Herb" wynosi 2900 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1884 "Herb" z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1884 z literami M "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1884 i znakiem M "Herb"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1884 M "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1884 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1/2 suwerenaAukcje numizmatyczne