Monety Australii 1899 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1899 S Zasłonięta głowa
Średnia cena520 $
Sprzedaży
093
Awers
Rewers
1 suweren 1899 M Zasłonięta głowa
Średnia cena670 $
Sprzedaży
1219
Awers
Rewers
1 suweren 1899 P Zasłonięta głowa
Średnia cena800 $
Sprzedaży
3269
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1899 M Zasłonięta głowa
Średnia cena290 $
Sprzedaży
216
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1899 P Zasłonięta głowa
Średnia cena
Sprzedaży
00
