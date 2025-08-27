1/2 suwerena 1899 P "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1899 i znakiem P "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1899 P "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.