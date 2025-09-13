flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Casa de Subastas de Madrid

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC5,579,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1899
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:670 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (218)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1899 "Zasłonięta głowa" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 33362 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2585 USD. Licytacja odbyła się 13 stycznia 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Tennants Auctioneers - 8 sierpnia 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data8 sierpnia 2025
StanXF
Cena
753 $
Cena w walucie aukcji 560 GBP
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji BAC - 25 czerwca 2025
SprzedawcaBAC
Data25 czerwca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS63 PCGS
Cena
1454 $
Cena w walucie aukcji 1454 USD
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji St James’s - 30 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data30 kwietnia 2025
StanXF45 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 kwietnia 2025
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Stack's - 12 kwietnia 2025
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Stack's - 12 kwietnia 2025
SprzedawcaStack's
Data12 kwietnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 4 marca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data4 marca 2025
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS60 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 7 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data7 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Casa de Subastas de Madrid - 18 października 2024
SprzedawcaCasa de Subastas de Madrid
Data18 października 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanMS61 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Teutoburger - 13 września 2025
SprzedawcaTeutoburger
Data13 września 2025
StanAU
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1899 Wiktorii ze znakiem M "Zasłonięta głowa" wynosi 670 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1899 "Zasłonięta głowa" z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1899 z literami M "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1899 i znakiem M "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1 suweren 1899 M "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1899 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne