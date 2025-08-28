flag
1 suweren 1868 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1868 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1868 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,521,600

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1868
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1868 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (300)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1868 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23044 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 4313 USD. Licytacja odbyła się 2 stycznia 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Katz - 27 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data27 sierpnia 2025
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Auction World - 20 lipca 2025
SprzedawcaAuction World
Data20 lipca 2025
StanXF
Cena
941 $
Cena w walucie aukcji 140000 JPY
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Sovereign Rarities - 11 czerwca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data11 czerwca 2025
StanXF
Cena
810 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Myntauktioner i Sverige AB - 26 kwietnia 2025
SprzedawcaMyntauktioner i Sverige AB
Data26 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Rhenumis - 13 marca 2025
SprzedawcaRhenumis
Data13 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Chaponnière - 8 grudnia 2024
SprzedawcaChaponnière
Data8 grudnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Heritage Eur - 15 listopada 2024
SprzedawcaHeritage Eur
Data15 listopada 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Heritage - 14 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data14 listopada 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1868 na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1868 na aukcji VL Nummus - 15 września 2024
SprzedawcaVL Nummus
Data15 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Coin Cabinet - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data6 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Coin Cabinet - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 kwietnia 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Coin Cabinet - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 kwietnia 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Sima Srl - 1 kwietnia 2024
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Sima Srl - 1 kwietnia 2024
SprzedawcaSima Srl
Data1 kwietnia 2024
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Sima Srl - 1 kwietnia 2024
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Sima Srl - 1 kwietnia 2024
SprzedawcaSima Srl
Data1 kwietnia 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Heritage - 21 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data21 marca 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Heritage - 21 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data21 marca 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1868 na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanMS62 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1868 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1868 Wiktorii wynosi 1200 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1868?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1868 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1868?

Aby sprzedać 1 suweren 1868, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
