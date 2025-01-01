flag
Monety Australii 1879 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1879 S WW WW Herb
Średnia cena750 $
Sprzedaży
0228
Awers
Rewers
1 suweren 1879 S WW WW Św. Jerzy
Średnia cena950 $
Sprzedaży
0106
Awers
Rewers
1 suweren 1879 M WW WW Św. Jerzy
Średnia cena620 $
Sprzedaży
1297
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1879 S Herb
Średnia cena1100 $
Sprzedaży
119
