1/2 suwerena 1879 S "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1879 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1879 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC94,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1879
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1879 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (18)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1879 "Herb" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 164 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 6500 EUR. Licytacja odbyła się 13 października 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
415 $
Cena w walucie aukcji 320 GBP
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji Mowbray Collectables - 20 września 2024
SprzedawcaMowbray Collectables
Data20 września 2024
StanF
Cena
525 NZD
Cena w walucie aukcji 525 NZD
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji Stack's - 15 sierpnia 2024
SprzedawcaStack's
Data15 sierpnia 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanVF30 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji MDC Monaco - 14 października 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 października 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 28 marca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 marca 2021
StanAU55 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 27 grudnia 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 grudnia 2020
StanXF40 PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 30 sierpnia 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data30 sierpnia 2020
StanXF45 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 26 stycznia 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 stycznia 2020
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji SINCONA - 24 października 2018
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2018
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji Heritage - 22 września 2015
SprzedawcaHeritage
Data22 września 2015
StanXF45 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji Heritage - 21 stycznia 2014
SprzedawcaHeritage
Data21 stycznia 2014
StanXF45 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji Heritage - 18 kwietnia 2011
SprzedawcaHeritage
Data18 kwietnia 2011
StanAU53 PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji Heritage - 11 stycznia 2011
SprzedawcaHeritage
Data11 stycznia 2011
StanXF40 PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2007
StanAU55 NGC
Cena
******
Gdzie kupić?
Australia 1/2 suwerena 1879 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1879 S "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1879 Wiktorii ze znakiem S "Herb" wynosi 1100 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1879 "Herb" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1879 z literami S "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1879 i znakiem S "Herb"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1879 S "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

