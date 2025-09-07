flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Soler y Llach S.L.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,740,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1879
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:620 USD
Średnia cena (PROOF):550 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (296)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1879 "Św. Jerzy" ze znakiem M WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 625 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 40 000 GBP. Licytacja odbyła się 27 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Antivm Numismatica - 23 sierpnia 2025
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data23 sierpnia 2025
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Teutoburger - 6 czerwca 2025
SprzedawcaTeutoburger
Data6 czerwca 2025
StanXF
Cena
687 $
Cena w walucie aukcji 600 EUR
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanXF
Cena
974 $
Cena w walucie aukcji 725 GBP
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Warin Global Investments - 23 maja 2025
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Warin Global Investments - 23 maja 2025
SprzedawcaWarin Global Investments
Data23 maja 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Soler y Llach - 16 maja 2025
SprzedawcaSoler y Llach
Data16 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Soler y Llach - 16 maja 2025
SprzedawcaSoler y Llach
Data16 maja 2025
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 21 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data21 listopada 2024
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Rare Coins - 10 listopada 2024
SprzedawcaRare Coins
Data10 listopada 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 24 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 października 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 16 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 września 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Great Coins & Art Auctions - 6 września 2024
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Great Coins & Art Auctions - 6 września 2024
SprzedawcaGreat Coins & Art Auctions
Data6 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 7 września 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data7 września 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1879 Wiktorii ze znakiem M WW WW "Św. Jerzy" wynosi 620 USD dla emisji obiegowej oraz 550 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1879 "Św. Jerzy" z literami M WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1879 z literami M WW WW "Św. Jerzy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1879 i znakiem M WW WW "Św. Jerzy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1879 M WW WW "Św. Jerzy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1879 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne