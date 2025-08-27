flag
1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Bruun Rasmussen

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,366,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1879
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:950 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (106)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1879 "Św. Jerzy" ze znakiem S WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23608 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 14 100 USD. Licytacja odbyła się 25 września 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Roxbury’s - 26 marca 2025
SprzedawcaRoxbury’s
Data26 marca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Cayón - 6 lutego 2025
SprzedawcaCayón
Data6 lutego 2025
StanXF
Cena
562 $
Cena w walucie aukcji 540 EUR
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Attica Auctions - 3 grudnia 2024
SprzedawcaAttica Auctions
Data3 grudnia 2024
StanAU55 NGC
Cena
621 $
Cena w walucie aukcji 550 CHF
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 19 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 22 września 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data22 września 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Teutoburger - 25 maja 2023
SprzedawcaTeutoburger
Data25 maja 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Auctiones - 19 marca 2023
SprzedawcaAuctiones
Data19 marca 2023
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Spink - 31 stycznia 2023
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Auctiones - 18 grudnia 2022
SprzedawcaAuctiones
Data18 grudnia 2022
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 4 grudnia 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 grudnia 2022
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Schulman - 28 lipca 2022
SprzedawcaSchulman
Data28 lipca 2022
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Bruun Rasmussen - 10 lipca 2022
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data10 lipca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji St James’s - 7 lipca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data7 lipca 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Roxbury’s - 27 marca 2022
SprzedawcaRoxbury’s
Data27 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1879 Wiktorii ze znakiem S WW WW "Św. Jerzy" wynosi 950 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1879 "Św. Jerzy" z literami S WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1879 z literami S WW WW "Św. Jerzy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1879 i znakiem S WW WW "Św. Jerzy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1879 S WW WW "Św. Jerzy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

