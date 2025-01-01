flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1893 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1893 S JEB Portret jubileuszowy
Średnia cena630 $
Sprzedaży
199
Awers
Rewers
1 suweren 1893 M JEB Portret jubileuszowy
Średnia cena610 $
Sprzedaży
1132
Awers
Rewers
1 suweren 1893 S Zasłonięta głowa
Średnia cena560 $
Sprzedaży
061
Awers
Rewers
1 suweren 1893 M Zasłonięta głowa
Średnia cena610 $
Sprzedaży
060
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1893 M JEB Portret jubileuszowy
Średnia cena400 $
Sprzedaży
021
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1893 S Zasłonięta głowa
Średnia cena530 $
Sprzedaży
045
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1893 M Zasłonięta głowa
Średnia cena13000 $
Sprzedaży
07
Kategoria
Rok
Szukaj