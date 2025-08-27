flag
1/2 suwerena 1893 M "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1893 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1893 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład PROOF2

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1893
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:13000 USD
Średnia cena (PROOF):38000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1893 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (7)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1893 "Zasłonięta głowa" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 562 z aukcji ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection której łączna cena osiągnęła 70 000 EUR. Licytacja odbyła się 19 października 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Obolos - 20 lipca 2025
SprzedawcaObolos
Data20 lipca 2025
StanF
Cena
473 $
Cena w walucie aukcji 380 CHF
Australia 1/2 suwerena 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanAU58 NGC
Cena
28000 $
Cena w walucie aukcji 28000 USD
Australia 1/2 suwerena 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 czerwca 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 czerwca 2019
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 9 stycznia 2017
Australia 1/2 suwerena 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 9 stycznia 2017
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2017
StanPF55 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji ALDE & OGN / Guillard - 19 października 2016
SprzedawcaALDE & OGN / Guillard
Data19 października 2016
StanPROOF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1893 M "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1893 Wiktorii ze znakiem M "Zasłonięta głowa" wynosi 13000 USD dla emisji obiegowej oraz 38000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1893 "Zasłonięta głowa" z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1893 z literami M "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1893 i znakiem M "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1893 M "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

