AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Gorny & Mosch

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC250,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1893
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:530 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (45)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1893 "Zasłonięta głowa" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1700 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 2000 CHF. Licytacja odbyła się 24 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanAU53 PCGS
Cena
428 $
Cena w walucie aukcji 320 GBP
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanPF65 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanAU55 NGC
Cena
725 $
Cena w walucie aukcji 550 GBP
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 29 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lutego 2024
StanMS61 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji HARMERS - 1 listopada 2023
SprzedawcaHARMERS
Data1 listopada 2023
StanMS61 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanDETAILS NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanAU50 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji HARMERS - 30 marca 2023
SprzedawcaHARMERS
Data30 marca 2023
StanMS61 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji St James’s - 1 marca 2023
SprzedawcaSt James’s
Data1 marca 2023
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Münzen Gut-Lynt - 27 listopada 2022
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data27 listopada 2022
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji HARMERS - 26 września 2022
SprzedawcaHARMERS
Data26 września 2022
StanMS61 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 4 września 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 września 2022
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 13 marca 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 marca 2022
StanAU53 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Gorny & Mosch - 9 marca 2022
SprzedawcaGorny & Mosch
Data9 marca 2022
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 30 stycznia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data30 stycznia 2022
StanAU55 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 31 października 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data31 października 2021
StanAU53 PCGS
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1893 Wiktorii ze znakiem S "Zasłonięta głowa" wynosi 530 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1893 "Zasłonięta głowa" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1893 z literami S "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1893 i znakiem S "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1893 S "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

