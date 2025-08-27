flag
1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC110,024

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1893
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (21)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1893 "Portret jubileuszowy" ze znakiem M JEB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30040 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1680 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanVF35 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanVF
Cena
302 $
Cena w walucie aukcji 240 GBP
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanF
Cena
377 $
Cena w walucie aukcji 300 GBP
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 28 czerwca 2022
SprzedawcaSovereign Rarities
Data28 czerwca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Cambi Aste - 21 września 2021
SprzedawcaCambi Aste
Data21 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji DNW - 8 września 2021
SprzedawcaDNW
Data8 września 2021
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 6 września 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data6 września 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 marca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 marca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 1 marca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data1 marca 2020
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanAU53 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Wójcicki - 15 września 2019
SprzedawcaWójcicki
Data15 września 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 29 kwietnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data29 kwietnia 2019
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji CNG - 12 sierpnia 2015
SprzedawcaCNG
Data12 sierpnia 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Gorny & Mosch - 17 października 2014
SprzedawcaGorny & Mosch
Data17 października 2014
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Baldwin's of St. James's - 23 września 2013
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data23 września 2013
StanUNC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Soler y Llach - 20 kwietnia 2010
SprzedawcaSoler y Llach
Data20 kwietnia 2010
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 23 września 2005
SprzedawcaHeritage
Data23 września 2005
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1893 Wiktorii ze znakiem M JEB "Portret jubileuszowy" wynosi 400 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1893 "Portret jubileuszowy" z literami M JEB?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1893 z literami M JEB "Portret jubileuszowy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1893 i znakiem M JEB "Portret jubileuszowy"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

