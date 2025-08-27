1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" (Australia, Wiktoria)
Zdjęcie: SINCONA AG
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga3,994 g
- Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
- Średnica19 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC110,024
Opis
- KrajAustralia
- OkresWiktoria
- Nominał1/2 suwerena
- Rok1893
- WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
- MennicaMelbourne
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1893 "Portret jubileuszowy" ze znakiem M JEB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30040 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1680 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy" z okresu Wiktorii?
Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1893 Wiktorii ze znakiem M JEB "Portret jubileuszowy" wynosi 400 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1893 "Portret jubileuszowy" z literami M JEB?
Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1893 z literami M JEB "Portret jubileuszowy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1893 i znakiem M JEB "Portret jubileuszowy"?
Aby sprzedać 1/2 suwerena 1893 M JEB "Portret jubileuszowy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.