flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Cayón Subastas

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC1,346,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1893
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:560 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (61)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1893 "Zasłonięta głowa" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 109 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 1850 GBP. Licytacja odbyła się 17 października 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Mowbray Collectables - 14 marca 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data14 marca 2025
StanXF
Cena
1100 NZD
Cena w walucie aukcji 1100 NZD
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanMS62 NGC
Cena
754 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Cayón - 6 lutego 2025
SprzedawcaCayón
Data6 lutego 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 26 czerwca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 czerwca 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Stack's - 16 maja 2024
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Stack's - 16 maja 2024
SprzedawcaStack's
Data16 maja 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 kwietnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 5 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 marca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 21 lutego 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data21 lutego 2024
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanUNC
Cena
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 4 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data4 kwietnia 2023
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Roma Numismatics - 17 marca 2023
SprzedawcaRoma Numismatics
Data17 marca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 2 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data2 lutego 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1893 Wiktorii ze znakiem S "Zasłonięta głowa" wynosi 560 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1893 "Zasłonięta głowa" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1893 z literami S "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1893 i znakiem S "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1 suweren 1893 S "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1893 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne