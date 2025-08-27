flag
1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC1,914,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1893
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:610 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (60)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1893 "Zasłonięta głowa" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30137 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1440 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
777 $
Cena w walucie aukcji 575 GBP
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS62 NGC
Cena
789 $
Cena w walucie aukcji 625 GBP
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanMS60 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 21 lutego 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data21 lutego 2024
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 22 września 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data22 września 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 4 czerwca 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data4 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 2 marca 2023
SprzedawcaHeritage
Data2 marca 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Numismática Leilões - 22 kwietnia 2022
SprzedawcaNumismática Leilões
Data22 kwietnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2022
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Spink - 6 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data6 stycznia 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1893 Wiktorii ze znakiem M "Zasłonięta głowa" wynosi 610 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1893 "Zasłonięta głowa" z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1893 z literami M "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1893 i znakiem M "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1 suweren 1893 M "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

