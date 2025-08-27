flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1870 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1870 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1870 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Soler y Llach S.L.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,220,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1870
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:870 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1870 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (837)

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1870 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23534 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 4600 USD. Licytacja odbyła się 25 kwietnia 2012.

Australia 1 suweren 1870 na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
810 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
Australia 1 suweren 1870 na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data7 sierpnia 2025
StanAU58 NGC
Cena
841 $
Cena w walucie aukcji 841 USD
Australia 1 suweren 1870 na aukcji Rhenumis - 10 lipca 2025
SprzedawcaRhenumis
Data10 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1870 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1870 na aukcji AURORA - 26 czerwca 2025
SprzedawcaAURORA
Data26 czerwca 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1870 na aukcji AURORA - 26 czerwca 2025
SprzedawcaAURORA
Data26 czerwca 2025
StanAU
Cena
Australia 1 suweren 1870 na aukcji Via - 22 czerwca 2025
SprzedawcaVia
Data22 czerwca 2025
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1870 na aukcji Nihon - 15 czerwca 2025
SprzedawcaNihon
Data15 czerwca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1870 na aukcji Jean ELSEN - 14 czerwca 2025
SprzedawcaJean ELSEN
Data14 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1870 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1870 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
Data29 maja 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1870 na aukcji Warin Global Investments - 23 maja 2025
SprzedawcaWarin Global Investments
Data23 maja 2025
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1870 na aukcji AURORA - 22 maja 2025
SprzedawcaAURORA
Data22 maja 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1870 na aukcji Rapp - 21 maja 2025
SprzedawcaRapp
Data21 maja 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1870 na aukcji Münzenonline - 16 maja 2025
SprzedawcaMünzenonline
Data16 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1870 na aukcji Soler y Llach - 16 maja 2025
SprzedawcaSoler y Llach
Data16 maja 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1870 na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1870 na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1870 na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanMS60 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1870 na aukcji Erwin Dietrich - 30 marca 2025
SprzedawcaErwin Dietrich
Data30 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1870 na aukcji Galleria Auctions Tokyo - 29 marca 2025
SprzedawcaGalleria Auctions Tokyo
Data29 marca 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1870 na aukcji Numismatica Ferrarese - 14 września 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data14 września 2025
StanXF
Do aukcji
Australia 1 suweren 1870 na aukcji V. GADOURY - 4 października 2025
SprzedawcaV. GADOURY
Data4 października 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1870 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1870 Wiktorii wynosi 870 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1870?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1870 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1870?

Aby sprzedać 1 suweren 1870, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

