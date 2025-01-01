flag
Monety Australii 1877 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1877 S WW WW Herb
Średnia cena700 $
Sprzedaży
1271
Awers
Rewers
1 suweren 1877 M WW WW Św. Jerzy
Średnia cena690 $
Sprzedaży
1160
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1877 M Herb
Średnia cena850 $
Sprzedaży
121
