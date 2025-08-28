flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1877 M "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1877 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1877 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC140,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1877
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:850 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1877 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (20)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1877 "Herb" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30022 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 6600 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanXF40 PCGS
Cena
415 $
Cena w walucie aukcji 320 GBP
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
480 $
Cena w walucie aukcji 480 USD
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji St James’s - 8 listopada 2023
SprzedawcaSt James’s
Data8 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Heritage - 27 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data27 stycznia 2022
StanVF25 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 26 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Heritage - 20 maja 2021
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Heritage - 20 maja 2021
SprzedawcaHeritage
Data20 maja 2021
StanXF45 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Heritage - 2 kwietnia 2020
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Heritage - 2 kwietnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data2 kwietnia 2020
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Teutoburger - 23 maja 2014
SprzedawcaTeutoburger
Data23 maja 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 23 września 2013
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data23 września 2013
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Goldberg - 1 lutego 2012
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Goldberg - 1 lutego 2012
SprzedawcaGoldberg
Data1 lutego 2012
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Heritage - 3 stycznia 2012
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Heritage - 3 stycznia 2012
SprzedawcaHeritage
Data3 stycznia 2012
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 27 września 2011
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data27 września 2011
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Heritage - 11 stycznia 2011
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Heritage - 11 stycznia 2011
SprzedawcaHeritage
Data11 stycznia 2011
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Heritage - 21 września 2008
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Heritage - 21 września 2008
SprzedawcaHeritage
Data21 września 2008
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2007
StanAU53 NGC
Cena
Gdzie kupić?
Australia 1/2 suwerena 1877 M "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1877 M "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1877 Wiktorii ze znakiem M "Herb" wynosi 850 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1877 "Herb" z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1877 z literami M "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1877 i znakiem M "Herb"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1877 M "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1877 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1/2 suwerenaAukcje numizmatyczne