AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,487,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1877
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:690 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (159)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1877 "Św. Jerzy" ze znakiem M WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 142 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 1850 GBP. Licytacja odbyła się 15 listopada 2020.

Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji ibercoin - 22 lipca 2025
Sprzedawcaibercoin
Data22 lipca 2025
StanVF
Cena
643 $
Cena w walucie aukcji 550 EUR
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji ibercoin - 22 lipca 2025
Sprzedawcaibercoin
Data22 lipca 2025
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Obolos - 20 lipca 2025
SprzedawcaObolos
Data20 lipca 2025
StanXF
Cena
748 $
Cena w walucie aukcji 600 CHF
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Stack's - 15 maja 2025
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Stack's - 15 maja 2025
SprzedawcaStack's
Data15 maja 2025
StanVF30 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Oslo Myntgalleri - 11 maja 2025
SprzedawcaOslo Myntgalleri
Data11 maja 2025
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji HIRSCH - 8 maja 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data8 maja 2025
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 kwietnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji GINZA - 12 kwietnia 2025
SprzedawcaGINZA
Data12 kwietnia 2025
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Schulman - 26 marca 2025
SprzedawcaSchulman
Data26 marca 2025
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanAU53 ANACS
Cena
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanAU53 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data6 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Marudhar - 13 lipca 2024
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Marudhar - 13 lipca 2024
SprzedawcaMarudhar
Data13 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanAU53 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS60 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji NOONANS - 24 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data24 września 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1877 Wiktorii ze znakiem M WW WW "Św. Jerzy" wynosi 690 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1877 "Św. Jerzy" z literami M WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1877 z literami M WW WW "Św. Jerzy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1877 i znakiem M WW WW "Św. Jerzy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1877 M WW WW "Św. Jerzy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

