1 suweren 1877 S WW WW "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Tennants Auctioneers

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,590,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1877
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (270)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1877 "Herb" ze znakiem S WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 187 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 1950 GBP. Licytacja odbyła się 14 czerwca 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji Münzenonline - 16 maja 2025
SprzedawcaMünzenonline
Data16 maja 2025
StanXF
Cena
689 $
Cena w walucie aukcji 575 CHF
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji Tennants Auctioneers - 7 maja 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data7 maja 2025
StanXF
Cena
962 $
Cena w walucie aukcji 720 GBP
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji Katz - 9 marca 2025
SprzedawcaKatz
Data9 marca 2025
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji Cayón - 6 lutego 2025
SprzedawcaCayón
Data6 lutego 2025
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji Sonntag - 10 grudnia 2024
SprzedawcaSonntag
Data10 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 28 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data28 listopada 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 28 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data28 listopada 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji Great Coins & Art Auctions - 6 września 2024
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji Great Coins & Art Auctions - 6 września 2024
SprzedawcaGreat Coins & Art Auctions
Data6 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji Katz - 30 sierpnia 2024
SprzedawcaKatz
Data30 sierpnia 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji CoinsNB - 27 lipca 2024
SprzedawcaCoinsNB
Data27 lipca 2024
StanAU
Cena
******
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" na aukcji NOONANS - 24 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data24 września 2025
StanMS61 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1877 S WW WW "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1877 Wiktorii ze znakiem S WW WW "Herb" wynosi 700 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1877 "Herb" z literami S WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1877 z literami S WW WW "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1877 i znakiem S WW WW "Herb"?

Aby sprzedać 1 suweren 1877 S WW WW "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

