flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1872 S WW WW "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Roma Numismatics Ltd.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,815,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1872
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:580 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (70)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1872 "Herb" ze znakiem S WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 440 z aukcji London Coins LTD której łączna cena osiągnęła 3650 GBP. Licytacja odbyła się 4 września 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanXF
Cena
704 $
Cena w walucie aukcji 560 GBP
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanAU58 PCGS
Cena
690 $
Cena w walucie aukcji 690 USD
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji Galleria Auctions Tokyo - 7 września 2024
SprzedawcaGalleria Auctions Tokyo
Data7 września 2024
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji NOONANS - 17 kwietnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data17 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji Roma Numismatics - 18 stycznia 2024
SprzedawcaRoma Numismatics
Data18 stycznia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 5 grudnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 grudnia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 9 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 listopada 2023
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji Karamitsos - 10 września 2023
SprzedawcaKaramitsos
Data10 września 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 4 czerwca 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data4 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 5 marca 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data5 marca 2023
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 2 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data2 lutego 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji Spink - 31 stycznia 2023
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 25 października 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 października 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji Stack's - 23 sierpnia 2022
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji Stack's - 23 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data23 sierpnia 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji NOONANS - 14 lipca 2022
SprzedawcaNOONANS
Data14 lipca 2022
StanAU53 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji St James’s - 26 maja 2022
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji St James’s - 26 maja 2022
SprzedawcaSt James’s
Data26 maja 2022
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 26 maja 2022
SprzedawcaHeritage
Data26 maja 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1872 S WW WW "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1872 Wiktorii ze znakiem S WW WW "Herb" wynosi 580 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1872 "Herb" z literami S WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1872 z literami S WW WW "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1872 i znakiem S WW WW "Herb"?

Aby sprzedać 1 suweren 1872 S WW WW "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1872 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne