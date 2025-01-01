flag
Monety Australii 1872 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1872 M WW WW Herb
Średnia cena880 $
Sprzedaży
1184
Awers
Rewers
1 suweren 1872 S WW WW Herb
Średnia cena580 $
Sprzedaży
070
Awers
Rewers
1 suweren 1872 S WW WW Św. Jerzy
Średnia cena750 $
Sprzedaży
175
Awers
Rewers
1 suweren 1872 M WW WW Św. Jerzy
Średnia cena700 $
Sprzedaży
067
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1872 S Herb
Średnia cena430 $
Sprzedaży
135
