AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC748,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1872
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1872 "Św. Jerzy" ze znakiem M WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 758 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 3800 GBP. Licytacja odbyła się 27 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Bruun Rasmussen - 6 lipca 2025
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data6 lipca 2025
StanVF
Cena
631 $
Cena w walucie aukcji 4000 DKK
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanAU55 NGC
Cena
900 $
Cena w walucie aukcji 900 USD
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 28 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data28 listopada 2024
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 14 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data14 listopada 2024
StanXF45 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU55 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Auction World - 16 lipca 2023
SprzedawcaAuction World
Data16 lipca 2023
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2023
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Stack's - 28 lutego 2023
SprzedawcaStack's
Data28 lutego 2023
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Künker - 22 lutego 2023
SprzedawcaKünker
Data22 lutego 2023
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 2 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data2 lutego 2023
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 6 marca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data6 marca 2022
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 30 stycznia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data30 stycznia 2022
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2021
StanAU55 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2021
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Stack's - 23 sierpnia 2021
SprzedawcaStack's
Data23 sierpnia 2021
StanAU55 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji St James’s - 20 maja 2021
SprzedawcaSt James’s
Data20 maja 2021
StanAU53 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Roxbury’s - 6 grudnia 2020
SprzedawcaRoxbury’s
Data6 grudnia 2020
StanUNC
Cena
Australia 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Roxbury’s - 6 grudnia 2020
SprzedawcaRoxbury’s
Data6 grudnia 2020
StanBrak oceny
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1872 Wiktorii ze znakiem M WW WW "Św. Jerzy" wynosi 700 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1872 "Św. Jerzy" z literami M WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1872 z literami M WW WW "Św. Jerzy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1872 i znakiem M WW WW "Św. Jerzy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1872 M WW WW "Św. Jerzy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

