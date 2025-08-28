flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1872 S "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1872 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1872 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC356,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1872
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:430 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1872 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (34)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1872 "Herb" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 50239 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 5463 USD. Licytacja odbyła się 29 maja 2008.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
1120 $
Cena w walucie aukcji 850 GBP
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanXF
Cena
352 $
Cena w walucie aukcji 280 GBP
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji Heritage - 2 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data2 lutego 2023
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji Auction World - 29 stycznia 2023
SprzedawcaAuction World
Data29 stycznia 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji Sedwick - 3 listopada 2022
SprzedawcaSedwick
Data3 listopada 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji Heritage - 27 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data27 stycznia 2022
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 26 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 września 2021
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji Künker - 26 marca 2021
SprzedawcaKünker
Data26 marca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 27 grudnia 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 grudnia 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji London Coins - 6 grudnia 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data6 grudnia 2020
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji London Coins - 7 czerwca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 26 stycznia 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 stycznia 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji Heritage - 29 grudnia 2019
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji Heritage - 29 grudnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data29 grudnia 2019
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji London Coins - 1 września 2019
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2019
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2019
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2019
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji Sedwick - 3 maja 2019
SprzedawcaSedwick
Data3 maja 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1/2 suwerena 1872 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1872 S "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1872 Wiktorii ze znakiem S "Herb" wynosi 430 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1872 "Herb" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1872 z literami S "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1872 i znakiem S "Herb"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1872 S "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1872 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1/2 suwerenaAukcje numizmatyczne