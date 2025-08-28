flag
1 suweren 1862 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1862 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1862 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,477,500

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1862
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Ceny na aukcjach (82)

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1862 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30278 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 8225 USD. Licytacja odbyła się 8 stycznia 2017.

Australia 1 suweren 1862 na aukcji Sovereign Rarities - 11 czerwca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data11 czerwca 2025
StanVF35 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1862 na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanVF35 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1862 na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanXF45 NGC
Cena
720 $
Cena w walucie aukcji 720 USD
Australia 1 suweren 1862 na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanVF
Cena
894 $
Cena w walucie aukcji 700 GBP
Australia 1 suweren 1862 na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1862 na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1862 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1862 na aukcji Künker - 21 czerwca 2024
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2024
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1862 na aukcji Sonntag - 7 grudnia 2023
SprzedawcaSonntag
Data7 grudnia 2023
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1862 na aukcji Sovereign Rarities - 26 września 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data26 września 2023
StanF
Cena
Australia 1 suweren 1862 na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanVF35 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1862 na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU50 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1862 na aukcji Stack's - 28 lutego 2023
SprzedawcaStack's
Data28 lutego 2023
StanXF45 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1862 na aukcji Spink - 31 stycznia 2023
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2023
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1862 na aukcji Coin Cabinet - 31 stycznia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data31 stycznia 2023
StanXF40 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1862 na aukcji Künker - 18 listopada 2022
SprzedawcaKünker
Data18 listopada 2022
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1862 na aukcji Coin Cabinet - 25 października 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 października 2022
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1862 na aukcji Spink - 6 września 2022
SprzedawcaSpink
Data6 września 2022
StanF
Cena
Australia 1 suweren 1862 na aukcji Heritage - 7 maja 2022
SprzedawcaHeritage
Data7 maja 2022
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1862 na aukcji Numisor - 15 lutego 2022
SprzedawcaNumisor
Data15 lutego 2022
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1862 na aukcji MDC Monaco - 12 czerwca 2021
SprzedawcaMDC Monaco
Data12 czerwca 2021
StanMS62 PCGS
Cena
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1862 na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanXF45 NGC
Do aukcji
Australia 1 suweren 1862 na aukcji Stack's - 5 września 2025
SprzedawcaStack's
Data5 września 2025
StanXF45 ANACS
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1862 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1862 Wiktorii wynosi 950 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1862?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1862 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1862?

Aby sprzedać 1 suweren 1862, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

