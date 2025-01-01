flag
Monety Australii 1891 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1891 S JEB Portret jubileuszowy
Średnia cena580 $
Sprzedaży
192
Awers
Rewers
1 suweren 1891 M JEB Portret jubileuszowy
Średnia cena570 $
Sprzedaży
1174
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1891 S JEB Portret jubileuszowy
Średnia cena520 $
Sprzedaży
014
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1891 S Portret jubileuszowyBez JEB
Średnia cena560 $
Sprzedaży
019
