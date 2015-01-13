flag
1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy". Bez JEB (Australia, Wiktoria)

Odmiana: Bez JEB

Awers monety - 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" Bez JEB - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" Bez JEB - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC154,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1891
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:560 USD
Ceny na aukcjach (19)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1891 "Portret jubileuszowy" ze znakiem S. Bez JEB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 33338 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1763 USD. Licytacja odbyła się 13 stycznia 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
481 $
Cena w walucie aukcji 360 GBP
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
441 $
Cena w walucie aukcji 330 GBP
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data6 sierpnia 2024
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji Roxbury’s - 20 października 2023
SprzedawcaRoxbury’s
Data20 października 2023
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 16 sierpnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 sierpnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji Roxbury’s - 12 listopada 2021
SprzedawcaRoxbury’s
Data12 listopada 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 6 czerwca 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data6 czerwca 2021
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 30 maja 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data30 maja 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji Warin Global Investments - 13 września 2019
SprzedawcaWarin Global Investments
Data13 września 2019
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 3 września 2017
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2017
StanVG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 6 września 2015
SprzedawcaLondon Coins
Data6 września 2015
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 14 stycznia 2015
SprzedawcaHeritage
Data14 stycznia 2015
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji Baldwin's of St. James's - 1 października 2012
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data1 października 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 11 stycznia 2011
SprzedawcaHeritage
Data11 stycznia 2011
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 11 stycznia 2011
SprzedawcaHeritage
Data11 stycznia 2011
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1891 Wiktorii ze znakiem S "Portret jubileuszowy" wynosi 560 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1891 "Portret jubileuszowy" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1891 z literami S "Portret jubileuszowy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1891 i znakiem S "Portret jubileuszowy"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1891 S "Portret jubileuszowy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

