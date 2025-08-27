1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" (Australia, Wiktoria)

flag
Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,596,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1891
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:580 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (91)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1891 "Portret jubileuszowy" ze znakiem S JEB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 330 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 11 000 GBP. Licytacja odbyła się 8 maja 2012.

Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
835 $
Cena w walucie aukcji 625 GBP
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji CNG - 23 stycznia 2025
SprzedawcaCNG
Data23 stycznia 2025
StanVF
Cena
550 $
Cena w walucie aukcji 550 USD
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 19 listopada 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data19 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage Eur - 11 listopada 2024
SprzedawcaHeritage Eur
Data11 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Spink - 31 lipca 2024
SprzedawcaSpink
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Auction World - 28 stycznia 2024
SprzedawcaAuction World
Data28 stycznia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 19 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 9 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 sierpnia 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage Eur - 22 maja 2023
SprzedawcaHeritage Eur
Data22 maja 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Karamitsos - 19 marca 2023
SprzedawcaKaramitsos
Data19 marca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1891 Wiktorii ze znakiem S JEB "Portret jubileuszowy" wynosi 580 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,18 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1891 "Portret jubileuszowy" z literami S JEB?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1891 z literami S JEB "Portret jubileuszowy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1891 i znakiem S JEB "Portret jubileuszowy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1891 S JEB "Portret jubileuszowy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

