flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC154,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1891
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:520 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (14)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1891 "Portret jubileuszowy" ze znakiem S JEB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 20179 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1955 USD. Licytacja odbyła się 22 kwietnia 2010.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 11 czerwca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data11 czerwca 2025
StanAU50 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU50 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanMS61 NGC
Cena
1200 $
Cena w walucie aukcji 1200 USD
Australia 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanXF
Cena
335 $
Cena w walucie aukcji 250 GBP
Australia 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji SINCONA - 26 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data26 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Mowbray Collectables - 22 września 2023
SprzedawcaMowbray Collectables
Data22 września 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 9 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Gorny & Mosch - 9 marca 2022
SprzedawcaGorny & Mosch
Data9 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 6 marca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data6 marca 2022
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 5 grudnia 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data5 grudnia 2021
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 29 sierpnia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 sierpnia 2021
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Auctiones - 19 kwietnia 2015
SprzedawcaAuctiones
Data19 kwietnia 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Gorny & Mosch - 17 października 2014
SprzedawcaGorny & Mosch
Data17 października 2014
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 26 kwietnia 2010
Australia 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 26 kwietnia 2010
SprzedawcaHeritage
Data26 kwietnia 2010
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1891 Wiktorii ze znakiem S JEB "Portret jubileuszowy" wynosi 520 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1891 "Portret jubileuszowy" z literami S JEB?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1891 z literami S JEB "Portret jubileuszowy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1891 i znakiem S JEB "Portret jubileuszowy"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1891 S JEB "Portret jubileuszowy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1891 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1/2 suwerenaAukcje numizmatyczne