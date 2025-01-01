flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1880 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1880 S WW WW Herb
Średnia cena1700 $
Sprzedaży
1203
Awers
Rewers
1 suweren 1880 M WW WW Herb
Średnia cena1900 $
Sprzedaży
059
Awers
Rewers
1 suweren 1880 S WW WW Św. Jerzy
Średnia cena760 $
Sprzedaży
172
Awers
Rewers
1 suweren 1880 M WW WW Św. Jerzy
Średnia cena560 $
Sprzedaży
2222
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1880 S Herb
Średnia cena1000 $
Sprzedaży
020
Kategoria
Rok
