1/2 suwerena 1880 S "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1880 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1880 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC80,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1880
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1880 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (20)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1880 "Herb" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32133 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 8400 USD. Licytacja odbyła się 9 stycznia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji Spink - 19 czerwca 2025
SprzedawcaSpink
Data19 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
510 $
Cena w walucie aukcji 380 GBP
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
474 $
Cena w walucie aukcji 360 GBP
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanVF25 PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanXF40 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji Heritage - 9 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 28 czerwca 2022
SprzedawcaSovereign Rarities
Data28 czerwca 2022
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji Palombo - 22 stycznia 2022
SprzedawcaPalombo
Data22 stycznia 2022
StanXF45 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 30 maja 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data30 maja 2021
StanF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji Coins of the Realm - 29 sierpnia 2020
SprzedawcaCoins of the Realm
Data29 sierpnia 2020
StanF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 marca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 marca 2020
StanXF45 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji Heritage - 27 lutego 2020
SprzedawcaHeritage
Data27 lutego 2020
StanXF45 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 13 stycznia 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data13 stycznia 2019
StanPF65 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji SINCONA - 24 października 2018
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2018
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji Palombo - 20 października 2018
SprzedawcaPalombo
Data20 października 2018
StanXF45 PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji Heritage - 17 stycznia 2018
SprzedawcaHeritage
Data17 stycznia 2018
StanXF45 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 23 września 2013
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data23 września 2013
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji Heritage - 11 września 2012
SprzedawcaHeritage
Data11 września 2012
StanAU50 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji Goldberg - 13 lutego 2008
SprzedawcaGoldberg
Data13 lutego 2008
StanXF40 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1880 S "Herb" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2007
StanAU53 NGC
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1880 S "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1880 Wiktorii ze znakiem S "Herb" wynosi 1000 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1880 "Herb" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1880 z literami S "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1880 i znakiem S "Herb"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1880 S "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
