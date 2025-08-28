flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1866 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1866 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1866 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,911,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1866
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1866 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (653)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1866 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30060 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 52 800 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2025
StanVF30 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Spink - 19 czerwca 2025
SprzedawcaSpink
Data19 czerwca 2025
StanVF
Cena
778 $
Cena w walucie aukcji 580 GBP
Australia 1 suweren 1866 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanVF
Cena
672 $
Cena w walucie aukcji 500 GBP
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Künker - 24 maja 2025
SprzedawcaKünker
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Holmasto - 24 maja 2025
SprzedawcaHolmasto
Data24 maja 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Soler y Llach - 16 maja 2025
SprzedawcaSoler y Llach
Data16 maja 2025
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Sima Srl - 16 maja 2025
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Sima Srl - 16 maja 2025
SprzedawcaSima Srl
Data16 maja 2025
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Jean ELSEN - 22 marca 2025
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Jean ELSEN - 22 marca 2025
SprzedawcaJean ELSEN
Data22 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Cayón - 6 lutego 2025
SprzedawcaCayón
Data6 lutego 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Stack's - 17 stycznia 2025
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Stack's - 17 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data17 stycznia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Emporium Hamburg - 12 grudnia 2024
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1866 na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Bolaffi - 29 listopada 2024
SprzedawcaBolaffi
Data29 listopada 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Bolaffi - 29 listopada 2024
SprzedawcaBolaffi
Data29 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1866 na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1866 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1866 Wiktorii wynosi 1100 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1866?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1866 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1866?

Aby sprzedać 1 suweren 1866, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1866 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne