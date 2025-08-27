flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1878 S WW WW "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,259,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1878
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (251)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1878 "Herb" ze znakiem S WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 188 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 2100 GBP. Licytacja odbyła się 14 czerwca 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji Davissons Ltd. - 23 lipca 2025
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data23 lipca 2025
StanXF
Cena
850 $
Cena w walucie aukcji 850 USD
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji Auction World - 20 kwietnia 2025
SprzedawcaAuction World
Data20 kwietnia 2025
StanMS61 PL NGC
Cena
1686 $
Cena w walucie aukcji 240000 JPY
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 28 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data28 listopada 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji NOONANS - 19 listopada 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji Jean ELSEN - 16 listopada 2024
SprzedawcaJean ELSEN
Data16 listopada 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 24 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji Jesús Vico - 7 marca 2024
SprzedawcaJesús Vico
Data7 marca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 23 stycznia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data23 stycznia 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji Roma Numismatics - 18 stycznia 2024
SprzedawcaRoma Numismatics
Data18 stycznia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji Numisma - Portugal - 14 grudnia 2023
SprzedawcaNumisma - Portugal
Data14 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" na aukcji NOONANS - 24 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data24 września 2025
StanMS62 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1878 S WW WW "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1878 Wiktorii ze znakiem S WW WW "Herb" wynosi 800 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1878 "Herb" z literami S WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1878 z literami S WW WW "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1878 i znakiem S WW WW "Herb"?

Aby sprzedać 1 suweren 1878 S WW WW "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

