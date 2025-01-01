flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1878 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1878 S WW WW Herb
Średnia cena800 $
Sprzedaży
1252
Awers
Rewers
1 suweren 1878 M WW WW Św. Jerzy
Średnia cena650 $
Sprzedaży
2174
