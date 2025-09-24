flag
1 suweren 1878 M WW WW "Św. Jerzy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1878 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1878 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,171,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1878
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:650 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1878 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (172)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1878 "Św. Jerzy" ze znakiem M WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 6904 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 2000 GBP. Licytacja odbyła się 31 stycznia 2023.

Australia 1 suweren 1878 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
777 $
Cena w walucie aukcji 575 GBP
Australia 1 suweren 1878 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Schulman - 1 lipca 2025
SprzedawcaSchulman
Data1 lipca 2025
StanVF
Cena
648 $
Cena w walucie aukcji 550 EUR
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1878 M WW WW "Św. Jerzy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1878 Wiktorii ze znakiem M WW WW "Św. Jerzy" wynosi 650 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1878 "Św. Jerzy" z literami M WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1878 z literami M WW WW "Św. Jerzy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1878 i znakiem M WW WW "Św. Jerzy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1878 M WW WW "Św. Jerzy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

