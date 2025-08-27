flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1867 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1867 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1867 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,370,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1867
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:780 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1867 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (365)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1867 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23530 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 4313 USD. Licytacja odbyła się 25 kwietnia 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1867 na aukcji AURORA - 24 lipca 2025
SprzedawcaAURORA
Data24 lipca 2025
StanAU
Cena
925 $
Cena w walucie aukcji 72500 RUB
Australia 1 suweren 1867 na aukcji Niemczyk - 2 lipca 2025
SprzedawcaNiemczyk
Data2 lipca 2025
StanMS61 NGC
Cena
1223 $
Cena w walucie aukcji 4400 PLN
Australia 1 suweren 1867 na aukcji Coin Cabinet - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 kwietnia 2025
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1867 na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1867 na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1867 na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1867 na aukcji Chaponnière - 8 grudnia 2024
SprzedawcaChaponnière
Data8 grudnia 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1867 na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1867 na aukcji WAG - 3 listopada 2024
SprzedawcaWAG
Data3 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1867 na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1867 na aukcji Sima Srl - 18 października 2024
SprzedawcaSima Srl
Data18 października 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1867 na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1867 na aukcji Pesek Auctions - 26 września 2024
SprzedawcaPesek Auctions
Data26 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1867 na aukcji Katz - 30 sierpnia 2024
SprzedawcaKatz
Data30 sierpnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1867 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1867 na aukcji Stephen Album - 16 czerwca 2024
SprzedawcaStephen Album
Data16 czerwca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1867 na aukcji WAG - 16 czerwca 2024
SprzedawcaWAG
Data16 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1867 na aukcji WAG - 16 czerwca 2024
SprzedawcaWAG
Data16 czerwca 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1867 na aukcji WCN - 13 czerwca 2024
SprzedawcaWCN
Data13 czerwca 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1867 na aukcji WCN - 30 maja 2024
SprzedawcaWCN
Data30 maja 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1867 na aukcji Numismatica Marcoccia - 29 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Marcoccia
Data29 maja 2024
StanVF
Cena
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1867 na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanAU58 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1867 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1867 Wiktorii wynosi 780 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1867?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1867 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1867?

Aby sprzedać 1 suweren 1867, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
