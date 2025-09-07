flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,888,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1875
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (144)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1875 "Św. Jerzy" ze znakiem M WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5022 z aukcji Cayón Subastas której łączna cena osiągnęła 2470 EUR. Licytacja odbyła się 23 czerwca 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 kwietnia 2025
StanMS61 NGC
Cena
773 $
Cena w walucie aukcji 575 GBP
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Goudwisselkantoor veilingen - 10 kwietnia 2025
SprzedawcaGoudwisselkantoor veilingen
Data10 kwietnia 2025
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanMS63 NGC
Cena
1213 $
Cena w walucie aukcji 1213 USD
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 18 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Attica Auctions - 3 grudnia 2024
SprzedawcaAttica Auctions
Data3 grudnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Münzenonline - 22 listopada 2024
SprzedawcaMünzenonline
Data22 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 17 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data17 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji NOONANS - 17 kwietnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data17 kwietnia 2024
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 5 grudnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 grudnia 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 19 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji GINZA - 9 października 2023
SprzedawcaGINZA
Data9 października 2023
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Stack's - 13 września 2023
SprzedawcaStack's
Data13 września 2023
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 29 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 sierpnia 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Roxbury’s - 7 lipca 2023
SprzedawcaRoxbury’s
Data7 lipca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Java Auction - 7 września 2025
SprzedawcaJava Auction
Data7 września 2025
StanUNC

Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji NOONANS - 24 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data24 września 2025
StanXF

Australia 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji NOONANS - 24 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data24 września 2025
StanXF


Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1875 Wiktorii ze znakiem M WW WW "Św. Jerzy" wynosi 600 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1875 "Św. Jerzy" z literami M WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1875 z literami M WW WW "Św. Jerzy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1875 i znakiem M WW WW "Św. Jerzy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1875 M WW WW "Św. Jerzy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

