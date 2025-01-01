flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1875 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1875 S WW WW Herb
Średnia cena4000 $
Sprzedaży
0100
Awers
Rewers
1 suweren 1875 S WW WW Św. Jerzy
Średnia cena520 $
Sprzedaży
063
Awers
Rewers
1 suweren 1875 M WW WW Św. Jerzy
Średnia cena600 $
Sprzedaży
3147
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1875 S Herb
Średnia cena670 $
Sprzedaży
035
