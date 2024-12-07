flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1875 S WW WW "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Tennants Auctioneers

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,122,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1875
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (100)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1875 "Herb" ze znakiem S WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 629 z aukcji Classical Numismatic Gallery której łączna cena osiągnęła 75 000 EUR. Licytacja odbyła się 7 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
878 $
Cena w walucie aukcji 650 GBP
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS62 NGC
Cena
1200 $
Cena w walucie aukcji 1200 USD
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji NOONANS - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data10 grudnia 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji Classical Numismatic Gallery - 7 grudnia 2024
SprzedawcaClassical Numismatic Gallery
Data7 grudnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanAU53 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji Tennants Auctioneers - 9 sierpnia 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data9 sierpnia 2024
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji Rio de la Plata - 14 czerwca 2024
SprzedawcaRio de la Plata
Data14 czerwca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 29 maja 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data29 maja 2024
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji Roma Numismatics - 18 stycznia 2024
SprzedawcaRoma Numismatics
Data18 stycznia 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 5 grudnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 grudnia 2023
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji Rhenumis - 14 listopada 2023
SprzedawcaRhenumis
Data14 listopada 2023
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji Goudwisselkantoor veilingen - 6 października 2023
SprzedawcaGoudwisselkantoor veilingen
Data6 października 2023
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 5 października 2023
SprzedawcaHeritage
Data5 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji Roma Numismatics - 17 lipca 2023
SprzedawcaRoma Numismatics
Data17 lipca 2023
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 4 czerwca 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data4 czerwca 2023
StanVF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1875 S WW WW "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1875 Wiktorii ze znakiem S WW WW "Herb" wynosi 4000 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1875 "Herb" z literami S WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1875 z literami S WW WW "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1875 i znakiem S WW WW "Herb"?

Aby sprzedać 1 suweren 1875 S WW WW "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

