flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,122,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1875
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:520 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (63)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1875 "Św. Jerzy" ze znakiem S WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 85 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 1200 GBP. Licytacja odbyła się 29 sierpnia 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
780 $
Cena w walucie aukcji 780 USD
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji NOONANS - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data10 grudnia 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanAU53 NGC
Cena
604 $
Cena w walucie aukcji 604 USD
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 26 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 marca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji CMA Auctions - 25 maja 2023
SprzedawcaCMA Auctions
Data25 maja 2023
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Auctiones - 19 marca 2023
SprzedawcaAuctiones
Data19 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 4 września 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 września 2022
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Great Coins & Art Auctions - 1 lipca 2022
SprzedawcaGreat Coins & Art Auctions
Data1 lipca 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 29 sierpnia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 sierpnia 2021
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji St James’s - 22 lipca 2021
SprzedawcaSt James’s
Data22 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Stack's - 22 czerwca 2021
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Stack's - 22 czerwca 2021
SprzedawcaStack's
Data22 czerwca 2021
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 30 maja 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data30 maja 2021
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Künker - 26 marca 2021
SprzedawcaKünker
Data26 marca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Spink - 14 grudnia 2020
SprzedawcaSpink
Data14 grudnia 2020
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 15 listopada 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 listopada 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 27 września 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 września 2020
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1875 Wiktorii ze znakiem S WW WW "Św. Jerzy" wynosi 520 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1875 "Św. Jerzy" z literami S WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1875 z literami S WW WW "Św. Jerzy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1875 i znakiem S WW WW "Św. Jerzy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1875 S WW WW "Św. Jerzy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1875 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne