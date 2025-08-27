flag
1/2 suwerena 1875 S "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1875 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1875 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC252,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1875
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:670 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1875 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (35)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1875 "Herb" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23017 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 8225 USD. Licytacja odbyła się 6 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
713 $
Cena w walucie aukcji 550 GBP
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanAU55 PCGS
Cena
669 $
Cena w walucie aukcji 500 GBP
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji Sedwick - 9 maja 2024
SprzedawcaSedwick
Data9 maja 2024
StanAU
Cena
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanAU53 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji HARMERS - 1 listopada 2023
SprzedawcaHARMERS
Data1 listopada 2023
StanAU55 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanAU53 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji Heritage - 7 września 2023
SprzedawcaHeritage
Data7 września 2023
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji HARMERS - 30 marca 2023
SprzedawcaHARMERS
Data30 marca 2023
StanAU55 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji HARMERS - 26 września 2022
SprzedawcaHARMERS
Data26 września 2022
StanAU55 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 19 lipca 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 lipca 2022
StanAU50 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji Sedwick - 6 maja 2022
SprzedawcaSedwick
Data6 maja 2022
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji Sedwick - 6 maja 2022
SprzedawcaSedwick
Data6 maja 2022
StanAU50 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji St James’s - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaSt James’s
Data18 sierpnia 2021
StanBrak oceny NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji Künker - 26 marca 2021
SprzedawcaKünker
Data26 marca 2021
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 27 września 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 września 2020
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 26 lipca 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 lipca 2020
StanBrak oceny
Cena
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 23 lutego 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data23 lutego 2020
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 26 stycznia 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 stycznia 2020
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1875 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 29 grudnia 2019
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 grudnia 2019
StanVF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1875 S "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1875 Wiktorii ze znakiem S "Herb" wynosi 670 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1875 "Herb" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1875 z literami S "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1875 i znakiem S "Herb"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1875 S "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

