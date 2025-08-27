1 suweren 1873 S WW WW "Herb" (Australia, Wiktoria)

flag
Awers monety - 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Cayón Subastas

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,478,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1873
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (135)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1873 "Herb" ze znakiem S WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 27167 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1495 USD. Licytacja odbyła się 11 stycznia 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji Soler y Llach - 16 maja 2025
SprzedawcaSoler y Llach
Data16 maja 2025
StanVF
Cena
649 $
Cena w walucie aukcji 580 EUR
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji Schulman - 26 marca 2025
SprzedawcaSchulman
Data26 marca 2025
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji Mowbray Collectables - 14 marca 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data14 marca 2025
StanF
Cena
1100 NZD
Cena w walucie aukcji 1100 NZD
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji Cayón - 6 lutego 2025
SprzedawcaCayón
Data6 lutego 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji CNG - 5 lutego 2025
SprzedawcaCNG
Data5 lutego 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji Soler y Llach - 8 listopada 2024
SprzedawcaSoler y Llach
Data8 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS60 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji Auction World - 14 lipca 2024
SprzedawcaAuction World
Data14 lipca 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji Roxbury's - 22 marca 2024
SprzedawcaRoxbury’s
Data22 marca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji Roma Numismatics - 18 stycznia 2024
SprzedawcaRoma Numismatics
Data18 stycznia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 5 grudnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 grudnia 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1873 S WW WW "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1873 Wiktorii ze znakiem S WW WW "Herb" wynosi 500 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1873 "Herb" z literami S WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1873 z literami S WW WW "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1873 i znakiem S WW WW "Herb"?

Aby sprzedać 1 suweren 1873 S WW WW "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

