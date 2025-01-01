flag
Monety Australii 1873 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1873 S WW WW Herb
Średnia cena500 $
Sprzedaży
0135
Awers
Rewers
1 suweren 1873 S WW WW Św. Jerzy
Średnia cena640 $
Sprzedaży
267
Awers
Rewers
1 suweren 1873 M WW WW Św. Jerzy
Średnia cena760 $
Sprzedaży
1115
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1873 M Herb
Średnia cena360 $
Sprzedaży
023
