AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Aurora Numismatica

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC752,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1873
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:760 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (114)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1873 "Św. Jerzy" ze znakiem M WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 760 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 1600 GBP. Licytacja odbyła się 27 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Stack's - 25 lutego 2025
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Stack's - 25 lutego 2025
SprzedawcaStack's
Data25 lutego 2025
StanMS61 NGC
Cena
650 $
Cena w walucie aukcji 650 USD
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Nihon - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNihon
Data15 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
1171 $
Cena w walucie aukcji 180000 JPY
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Emporium Hamburg - 12 grudnia 2024
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 28 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data28 listopada 2024
StanXF45 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 28 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data28 listopada 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Oslo Myntgalleri - 24 listopada 2024
SprzedawcaOslo Myntgalleri
Data24 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Rare Coins - 10 listopada 2024
SprzedawcaRare Coins
Data10 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 17 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data17 września 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 22 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data22 sierpnia 2024
StanXF45 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 26 czerwca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 21 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data21 marca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Katz - 28 maja 2023
SprzedawcaKatz
Data28 maja 2023
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji NOONANS - 24 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data24 września 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1873 Wiktorii ze znakiem M WW WW "Św. Jerzy" wynosi 760 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1873 "Św. Jerzy" z literami M WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1873 z literami M WW WW "Św. Jerzy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1873 i znakiem M WW WW "Św. Jerzy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1873 M WW WW "Św. Jerzy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

